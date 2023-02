Bouwvakker overleden na val van acht meter op bouwplaats in Venlo

Over de leeftijd en woonplaats van het slachtoffer doet de Arbeidsinspectie geen uitspraken. Het slachtoffer was volgens een woordvoerder aan het werk op een dak bij een nieuwbouwwoning. Daar is hij van acht meter hoog naar beneden gevallen. Daarop werd onder andere een traumahelikopter opgeroepen.

Omdat het om een bedrijfsongeval gaat, onderzoekt de Arbeidsinspectie de toedracht van het ongeluk. Dat moet onder andere duidelijkheid scheppen over hoe het ongeluk kon gebeuren en of het een volgende keer te voorkomen is.