Testen luchtreizigers zonder klachten in zicht

De XL-teststraat die dinsdag op parkeerterrein P4 van Schiphol werd geopend, is nog alleen toegankelijk voor mensen met klachten die zich melden bij de GGD en voor wie is gewaarschuwd door de coronamelder. En dus niet voor alle vliegpassagiers. „Eerst gaan we vanaf medio januari luchtreizigers vijf dagen na aankomst uit oranje risicogebieden testen om hun quarantaine in te korten.”

Coronavrije luchtcorridors

Het is een vurige wens van de luchtvaart in en buiten Nederland om iedere passagier te testen, zodat veilige coronavrije luchtcorridors ontstaan en reizigers weer vertrouwen krijgen in vluchten. Als er overal in Europa wordt getest op vliegvelden, zijn aankomende reizigers ook niet meer besmet. Wereldorganisatie IATA rekent op meer dan 100 miljard dollar verlies als direct gevolg van de reisbeperkingen.

„We worden moedeloos dat het zo lang moet duren”, zegt voorzitter Marnix Fruitema van de Nederlandse luchtvaartkoepel Barin. Hij roept al maanden dat er massaal getest moet worden. In sommige gevallen gebeurt dat ook, bijvoorbeeld naar de Nederlandse Antillen. Zelfs Italië heeft het voor elkaar dat er coronavrije vliegcorridors zijn tussen de luchthavens van Rome en Newark en JFK in New York, waarbij Alitalia en KLM-partner Delta zijn betrokken. Bij inchecken moeten passagiers een negatieve test tonen en bij aankomst worden ze nog eens getest. Ook in Londen wordt dat nu voortvarend opgepakt. „Wij lopen in Nederland achterop”, meent Fruitema.

’Kwestie van polderen’

Volgens hem is het ontbreken van actie in Nederland geen kwestie van geld, maar van polderen. „Alles moet hier altijd aan meerdere tafels worden besproken. Wij willen om te beginnen snel veilige vliegcorridors tussen Schiphol en verschillende Europese en Amerikaanse bestemmingen.”

Ook Schiphol zegt in een reactie dat de teststraat op de luchthaven ’een dubbel gevoel’ geeft, omdat er nog steeds geen reizigers getest mogen worden. Begin september stuurde topman Dick Benschop reeds een brandbrief naar het ministerie van Infrastructuur om testen van alle vertrekkende passagiers te regelen met andere landen.

"De ambtelijke en politieke molens draaien veel te langzaam"

„We weten dat er gepraat wordt op Europees niveau om een lappendeken te voorkomen, maar de ambtelijke en politieke molens draaien veel te langzaam”, zegt een woordvoerder. Schiphol had in oktober 82% minder passagiers dan een jaar geleden. De luchthaven is blij dat er eindelijk beweging zit in het testen van aankomende reizigers.

Het is volgens Fruitema niet aan vliegmaatschappijen om een test voor het instappen verplicht te stellen. Toch stelt het RIVM dat iedereen op eigen kosten een commerciële teststraat mag openen, zolang die voldoet aan de eisen van de gezondheidsinspectie. „Of alle luchtreizigers uit voorzorg getest moeten worden, is aan OMT en kabinet. De vraag is of het nuttig is.”

Opschalen naar 15.000 testen

De GGD van Veiligheidsregio Kennemerland bemant de XL-teststraat op Schiphol. „We weten dat het ministerie ambities heeft om ook reizigers te testen. Daar zijn we op voorbereid. Nu handelen we een paar honderd klachten per dag af, er is capaciteit voor tweeduizend mensen. Maar zo nodig kan er opgeschaald worden naar dagelijks 15.000 testen.”