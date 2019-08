Beelden: weer massale protesten Hongkong

De demonstraties begonnen zaterdag vreedzaam met een mars waar volgens de organisatie 120.000 mensen aan mee deden. De politie spreekt van 42.000 betogers. ’s Avonds wierpen, veelal in het zwart geklede betogers, verspreid door het stadsdeel Kowloon barricades op en blokkeerden de straten. De politie vuurde traangasgranaten af om de demonstranten uiteen te jagen. „We blijven niet op dezelfde plaats. We maken gebruik van hit-and-run tactieken”, zei een demonstrerende bouwvakker.

Waarnemers zien de huidige protesten als de ergste politieke crisis sinds Hongkong weer onder Chinees bestuur staat. Het was van 1841 tot 1997 een Britse kroonkolonie. Zelfs in de negende week van de demonstraties zijn er geen tekenen dat de protestbeweging verzwakt. Aanleiding voor de onrust is een omstreden wetsvoorstel om verdachten snel te kunnen uitleveren aan China. De demonstraties leidden herhaaldelijk tot botsingen tussen demonstranten en de politie.

De politie zette traangas in. Ⓒ AFP

Brede beweging

De regeringsleider van Hongkong, Carrie Lam, heeft die wet inmiddels van tafel gehaald. Sindsdien heeft het protest zich echter ontwikkeld tot een bredere beweging tegen de regering en de politie, die ervan wordt beschuldigd te hard te zijn voor de demonstranten. Veel mensen in Hongkong vrezen een groeiende invloed van de centrale regering in Peking en eisen democratische hervormingen.

De paraplu’s zijn massaal weer uit de kast getrokken. Ⓒ AFP

