’Bang dat onderzeeër Nanggala zich op crushdiepte bevindt’

Premium Financieel

Huidig pensioenstelsel ontzettend afhankelijk van rentestand

Eindelijk goed nieuws over de pensioenen. De financiële posities van de grootste fondsen zijn flink verbeterd. Dat is een opsteker voor gepensioneerden en voor alle werkenden die nog aan het afdragen zijn voor hun pensioen. Vooralsnog zitten de pensioenen niet in de gevarenzone. Na twee heel spannen...