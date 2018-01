Folterouders: ’Wij zijn niet schuldig’

RIVERSIDE - Een echtpaar in Californië dat er van wordt beschuldigd hun dertien kinderen jarenlang te hebben mishandeld, heeft de beschuldigingen ontkend. David (56) en Louise (49) Turpin zouden volgens de aanklagers hun kroost hebben uitgehongerd, gemarteld, mishandeld en van hun vrijheid hebben beroofd in hun woning in Perris ten zuidoosten van Los Angeles. De ouders weerspreken dat volgens plaatselijke media.