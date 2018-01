Nieuwe VVV-cadeaukaart bij meerdere winkels geweigerd

Ⓒ VVV

Mensen die de nieuwe, plastic cadeaukaart van de VVV hebben gekregen, kunnen er in meerdere winkels en instellingen niet mee betalen. In sommige gevallen hebben winkeliers de software van de kassa’s niet aangepast of geen nieuwe scanner, waardoor niet met de kaart kan worden afgerekend. Ook wil een aantal winkeliers niet meer meedoen met de nieuwe kaart, meldt de NOS.