Amsterdam voert anti-app campagne voor voetganger en fietser

De gemeente, vervoersbedrijf GVB en de Vervoerregio starten vandaag de campagne ’Superbelangrijk’. Vooral voetgangers en fietsers worden op het gevaar van telefoongebruik in het verkeer gewezen. In heel de stad komen posters te hangen en worden billboards voorzien van waarschuwingsafbeeldingen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) liet in december nog weten bezig te zijn met een wetsvoorstel om het versturen van boodschappen met de smartphone op de fiets te verbieden. Dat verbod gaat waarschijnlijk pas in 2020 in. Amsterdam wil niet wachten. In het Vondelpark wordt het startschot gegeven van de bewustwordingscampagne.

’Gaat iets vreselijk mis’

Het aantal ongelukken met fietsers en voetgangers stijgt, net als het gebruik van de smartphone in het verkeer. „Het is een stap in de goede richting en ik hoop van harte dat alle gemeenten in ons land het voorbeeld volgen”, zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland.

„Er gaat iets vreselijk mis in het verkeer. Het aantal doden en zwaar gewonden stijgt de laatste jaren dramatisch. Mensen geven overal en altijd gehoor aan de oproepen van hun smartphone. Of dat nu in de auto is, op de fiets of te voet. In 2012 telden we 570 doden. Een verschrikkelijk aantal dat inmiddels is opgelopen tot 629 per jaar”, weet Stomphorst.

VVN gruwt ervan dat het in sommige gemeenten zelfs geaccepteerd lijkt te worden. „Je hebt al voetgangersoversteekplaatsen waar het verkeerslicht in de stoeptegels verwerkt zit om appers te laten zien dat ze kunnen oversteken. Die blijven dus naar beneden kijken. Dat is bizar. Nee, dat doet Amsterdam beter. Daar is men serieus het gedrag aan het veranderen”, aldus de zegsman.

Handhaven

Wethouder Pieter Litjens (Verkeer) zegt dat handhaven nog niet mogelijk is, omdat het verbod nog niet van kracht is. „Veiligheid in het verkeer is ons ontzettend veel waard. Maar het vraagt ook iets van verkeersdeelnemers zelf. Met deze campagne laten we zien hoe gemakkelijk een telefoon afleidt en hoe gevaarlijk dat voor jezelf en anderen kan zijn. Ook als je loopt of fietst. De boodschap is helder; die superbelangrijke app kan wel even wachten.”

De bestuurder zegt dat we er nog niet zijn als het verbod straks geldt. „In het verkeer blijf je verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Iedereen weet dat je in het verkeer je hoofd erbij moet houden. Zeker als het druk is, zoals in Amsterdam. Met deze campagne laten we herkenbare situaties zien én willen we dat vooral jongeren er over gaan nadenken.”