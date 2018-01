Duurste huizen studentenstudio’s

De studio’s die worden aangeboden op Funda zijn niet groter dan 20 vierkante meter met uitschieters naar 35 vierkante meter als éénkamer-appartement. De studio’s zijn echter vaak geen luxe penthouses, maar gewoon een simpele kamer in een gesplitst rijtjeshuis, waarbij een eigen keukenblokje aanwezig is in de kamer. Douche en toilet worden gedeeld met andere bewoners. Het gaat dus niet om zelfstandige appartementen, maar om studio’s in ’woongemeenschappen’, een ander woord voor studentenhuis waarbij de kosten voor onderhoud van het pand worden gedeeld.

Momenteel is de goedkoopste studio een kamer van 14 vierkante meter voor 67.500 euro in Rivierenwijk. De duurste studio onder de 30 vierkante meter staat te koop in Lombok, voor 150.000 euro wordt de koper eigenaar van een studio van 25 vierkante meter op de tweede etage.

Toch weten makelaars de studio’s te verkopen aan wanhopige studenten die woonruimte zoeken. Vooral wanneer de ouders geld meebrengen, blijkt het een betaalbare optie. „Door de lage rentestanden is de hypotheek bij een kleine kamer vaak lager, dan wanneer men huurt op de particuliere markt. Na de studieperiode kan het kamertje ook weer gewoon worden doorverkocht”, aldus een makelaar.