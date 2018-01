Kinderverpleegkundige (54) krijgt verbod na ontucht met 13-jarige

Ⓒ ANP XTRA

EINDHOVEN - Een 54-jarige kinderverpleegkundige uit Hoensbroek mag niet meer met kinderen werken omdat hij is veroordeeld voor betaalde seks met een dertienjarige jongen in 2014. Het medisch tuchtcollege in Eindhoven heeft dat bepaald op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De maatregel gaat per direct in.