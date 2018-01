Meisje (9) deelt marihuana uit op basisschool

Vorige week donderdag vond het incident plaats. „Ik wist meteen dat er iets mis was. Ik voelde mij duizelig en dacht dat de kamer aan het draaien was”, zei het 9-jarige meisje tegen de lokale zender KRQE die zelf ook van de ’snoepjes’ had gesnoept. Ook drie andere leerlingen aten van de marihuana.

’Snoepjes’ van ouders

De leerlinge uit Albuquerque had de medische marihuana van huis meegenomen. De ’snoepjes’ waren van haar ouders en zaten in een potje gelabeld ’eetbare waren’.

De school schakelde de hulpdiensten in. De kinderen zijn onderzocht maar er zijn geen blijvende klachten.

’Alle lessen waren voor niets’

Het meisje zei dat ze wist dat drugs gevaarlijk waren. Ze is er niet blij mee dat ze nu per ongeluk drugs heeft genomen. „Al die lessen die ik heb gevolgd over drugs zijn voor niets geweest”, aldus de leerlinge.

Kinderen mogen nu geen etenswaren meer uitdelen op de basisschool. Ook ouders zijn gewaarschuwd om beter om te gaan met medicijnen en drugs.