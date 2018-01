Acht doden door storm in Duitsland

Het was volgens de Duitse weerdiensten de zwaarste sinds de storm die precies elf jaar geleden over Europa trok en die in de Bondsrepubliek de orkaan Kyrill werd genoemd.

Friederike heeft volgens Duitse verzekeringsexperts voor ongeveer 500 miljoen euro aan schade aangericht.

In Nederland vielen drie doden. In Enschede overleed een 62-jarige man nadat een boom door de wind op zijn auto was terechtgekomen, terwijl in Olst een eveneens 62-jarige vrachtwagenbestuurder uit Zwolle is omgekomen, vermoedelijk toen hij uit zijn wagen stapte om een tak weg te halen die op de weg lag. Juist op dat moment brak een andere tak af. In het Gelderse Vuren overleed een 66-jarige man toen een plexiglasconstructie naar beneden kwam.

