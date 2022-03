Familie Gabby Petito sleept ouders Brian Laundrie voor de rechter: ’Wisten van de moord’

Dit meldt CNN. De vermissing van de 22-jarige Gabby Petito was wekenlang wereldnieuws. Petito en Laundrie (23) begonnen vorig jaar juni aan een rondreis door de Verenigde Staten. Ze deelden hun reis actief op sociale media. Ze wilden nog een keer samen reizen voordat ze in het huwelijksbootje zouden stappen. Maar op 1 september keerde Laundrie alleen terug. Een grootse zoekactie begon en op 19 september werd het lichaam van Petito gevonden. Ze was gewurgd.

In de tussentijd was Laundrie ook verdwenen, hij werd verdacht van de moord op Petito. Er werd een zoektocht naar hem gestart en zijn lichaam werd uiteindelijk in oktober gevonden in een natuurgebied in Florida, in de buurt van zijn ouderlijk huis. Hij had zichzelf door het hoofd geschoten.

Eind januari dit jaar publiceerde de Amerikaanse FBI dat Laundrie voor zijn dood in zijn dagboek bekende dat hij Petito heeft omgebracht. Het onderzoek is hierna gesloten.

Bekijk ook: Verloofde van Gabby Petito bekende schuld

Ouders

De zaak krijgt echter nu toch een nieuwe wending. De ouders van Petito, beweren dat Brian Laundrie zijn ouders heeft verteld over de moord op Gabby Petito rond 28 augustus. „Terwijl Joseph Petito en Nichole Schmidt wanhopig opzoek waren naar informatie over hun dochter, hielden Christopher Laundrie en Roberta Laundrie de verblijfplaats van Brian Laundrie geheim, en er wordt aangenomen dat ze regelingen troffen om hem het land te laten verlaten”, valt te lezen in de aanklacht die in handen is van CNN.

In de aanklacht staat ook dat de ouders van Laundrie „continu weigerden te reageren op de vraag waar de stoffelijke resten van Gabby lagen.” Volgens de familie wisten de ouders van Laundrie dat ze hierdoor voor veel „mentaal lijden en angst zorgden.”

Roberta Laundrie zou volgens de aanklacht ook rond 10 september de moeder van Petito op haar telefoon en Facebook hebben geblokkeerd.

’Verlies vermogen om nog van het leven te genieten’

In een verklaring aan de Amerikaanse media, een week nadat het lichaam Petito werd gevonden, zei de advocaat van de familie Laundrie, Steven Bertolino: „Chris en Roberta Laundrie weten niet waar Brian is. Ze maken zich zorgen en hopen dat de FBI hem kan vinden. De speculatie dat de ouders Brian hielpen bij het ontsnappen van het ouderlijk huis of bij het vermijden van arrestatie, is gewoon onjuist.”

De ouders van Petito willen een schadevergoeding. Ze vragen een rechter om hen te compenseren voor „pijn, lijden, mentale angst, ongemak en het verlies van het vermogen om nog van het leven te genieten.”

De advocaat van de familie Laundrie wilde tegenover de Amerikaanse media niet reageren.