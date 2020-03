Nederlandse copiloot ramptoestel: ’We remden maar leken te slippen’

Een politieman bewaakt het wrak van de Turkse Boeing 737 die op 6 februari bij Istanbul crashte. Ⓒ AFP

ISTANBUL - De jonge Nederlandse copiloot van het Turkse ramptoestel dat begin februari in Istanbul in slecht weer aan het eind van de landingsbaan doorschoot en in een afgrond in stukken brak, wil zich verweren tegen aantijgingen dat hij medeschuld zou hebben gehad aan het ongeluk. Daarbij kwamen drie passagiers om, velen raakten gewond.