Apache-helikopter maakt voorzorgslanding op Maastricht Aachen Airport

Defensie laat weten dat de technische dienst onderweg is naar het Limburgse vliegveld. Een woordvoerder zei dat volgens procedure is gewerkt na een indicatie van een mogelijke storing. „Het toestel wordt nagekeken en als alles in orde is gaat het weer terug naar de basis in Gilze-Rijen.”

Militaire toestellen maken alleen bij hoge uitzondering gebruik van het vliegveld bij Maastricht.