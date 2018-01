Nederlandse dood door lawine Zwitserland

Archieffoto, niet de Nederlandse uit het verhaal. Ⓒ PROTEGE

OVRONNAZ - Een 31-jarige Nederlandse is om het leven gekomen door een lawine in de Zwitserse Alpen. Ze raakte bedolven door een sneeuwmassa, werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht en bezweek daar aan haar verwondingen. Een 27-jarige Nederlander raakte lichtgewond.