Deuren open voor oud-artsen en verplegers

Het gaat om artsen en verpleegkundigen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na januari 2018. Zij kunnen weer aan de slag in de zorg zonder zich opnieuw in te schrijven. De maatregel is met onmiddellijke ingang van kracht. Zorgpersoneel moet zich elke vijf jaar opnieuw registreren in het BIG-register, als bewijs dat de vaardigheden en kennis volgens de laatste standaarden zijn. Nu zet Bruins deze verplichting voorlopig in de ijskast om extra zorgpersoneel te werven.

Bruins zegt dagelijks signalen te krijgen dat voormalig zorgpersoneel zich wil inzetten om het huidige zorgpersoneel te ondersteunen. „Ik vind het zeer hartverwarmend dat zo veel mensen willen helpen. Daarom neem ik nu maatregelen om ervoor te zorgen dat zorginstellingen gebruik kunnen gaan maken van de ervaring en kennis van deze voormalig verpleegkundigen en artsen.”