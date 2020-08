Obama haalt ongekend hard uit naar Trump

Obama merkte op dat hij met beide presidentskandidaten in het Oval Office had gezeten en dat hij toen nog hoopte dat Trump „misschien wat interesse zou tonen om de baan serieus te nemen, maar dat heeft hij nooit gedaan.”

Geen zin

„Bijna vier jaar had hij geen zin zich in te spannen, geen zin om consensus te vinden, geen zin om de enorme macht van zijn functie te gebruiken om iemand anders te helpen dan zichzelf of zijn vrienden, geen zin om het presidentschap als iets anders te behandelen dan een reality show die hij kan gebruiken om de aandacht te krijgen waarnaar hij zo smacht”, oreerde de oud-president. „Donald Trump is niet in zijn rol gegroeid, omdat hij dat niet kan.”

De gevolgen zijn groot geweest, aldus Obama, waarbij hij wees op de meer dan 170.000 Amerikaanse doden in de coronacrisis, de miljoenen banen die verloren zijn gegaan terwijl de rijken rijker werden. Volgens Obama heeft Trump „onze slechtste impulsen aangewakkerd, onze trotse reputatie in de wereld zwaar beschadigd en onze democratische instituties als nooit tevoren in gevaar gebracht.”

Gevaar

Obama waarschuwde dat de democratie onder Trump in gevaar is. „Deze regering heeft laten zien dat ze bereid is onze democratie ten val te brengen als dat nodig is om te winnen. Dus moeten we aan het werk die op te bouwen.” Hij deed een dringend oproep aan het Amerikaanse volk. „Laat ze jouw democratie niet afpakken.”

Obama, die eerder was ingepland als de laatste spreker van de avond, liet die eer aan vicepresidentskandidate Kamala Harris.

Hillary Clinto waarschuwde de Democraten de overwinning niet vanzelfsprekend te vinden. Ⓒ Bloomberg

Eerder op de avond had Hillary Clinton de conventie toegesproken. Zij waarschuwde de Democraten de fouten van 2016 niet te herhalen. „Vier jaar zeggen mensen nu tegen mij: ’ik wist niet Trump zo gevaarlijk was’, of nog erger , ’ik had moeten stemmen’. Dit kan niet nog zo’n verkiezing worden.”

Ten overvloede riep ze de Democraten op om vooral te gaan stemmen. „Vergeet niet, Joe en Kamala kunnen met drie miljoen stemmen winnen en toch verliezen. Ik kan het weten. We hebben dus dusdanig overweldigende cijfers nodig, dat Trump de overwinning niet kan stelen.”

Ook Clinton liet in haar toespraak weinig heel van Donald Trump. „Ik wou dat Donald Trump wist hoe hij president moest zijn, want Amerika heeft nu een president nodig.”