Datalek bij app van NL-alert: ’Verwijder app’

De app bestaat pas sinds begin maart en heeft bijna 60.000 gebruikers. Die kunnen via de app meer informatie krijgen over de landelijke waarschuwingen die de overheid rondstuurt. Dat gebeurde bijvoorbeeld aan het begin van de huidige ’intelligente lockdown’ toen het te druk was buiten. Mensen kregen toen via NL-Alert de oproep om thuis te blijven. Dat bericht krijgt iedereen, het datalek zit alleen bij de mensen die de aanvullende app geïnstalleerd hebben.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid ontdekte het lek deze week. De app verzamelt naast locatiegegevens mogelijk ook andere persoonsgegevens, zoals informatie over het besturingssysteem van iemands telefoon en andere geïnstalleerde apps. Die informatie komt bij een externe partij terecht.

Die heeft nu het verzoek gekregen te stoppen met data te verzamelen en de al verwerkte informatie te vernietigen. Het ministerie neemt nu maatregelen om het lek te dichten, maar die update laat nog enkele dagen op zich wachten. Tot het zo ver is, luidt het advies om de app te verwijderen.