Man fopt agent met auto gemaakt van sneeuw

De ’sneeuwauto’ was gemaakt door Simon Laprise, een 33-jarige machinist uit Montreal die besloot maandag iets grappigs te doen na een grote sneeuwstorm.

Hij maakte een auto van sneeuw gebaseerd op de Delorean DMC-12, bekend uit de Back tot the Future-films. De kers op de taart was een ruitenwisser die Laprise in de buurt had gevonden.

’Hoogtepunt van de avond’

Een agent ter plekke besloot de auto uitgebreid te onderzoeken. Na enige tijd ontdekte hij toch dat het om een grap ging. Toch schreef de agent een boete uit. Op de boete is te lezen: „Dit was het hoogtepunt van onze avond, hahahahaha.” De ’boete’ en de auto verdwenen uiteindelijk als sneeuw voor de zon.