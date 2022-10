Premium Het beste van De Telegraaf

Vieze bom of vuige beschuldiging? ’Rusland is er zelf eentje aan het voorbereiden’

Een knooppunt van het Oekraïense elektriciteitsnetwerk, dat is geraakt bij een Russische aanval. Ⓒ EPA

KIEV - Oekraïne wil een zogenaamde ’vieze bom’ inzetten. Daarvoor waarschuwde de Russische minister van Defensie Sergej Sjoigoe afgelopen weekeinde in telefoongesprekken met zijn ambtsgenoten uit Groot-Brittannië, Frankrijk en Turkije. Oekraïne kaatste de bal meteen terug en verweet Moskou het conflict nog verder te laten escaleren met de beschuldiging. „Rusland is de bron van al het vieze wat je je kan voorstellen in deze oorlog.”