Pure cocaïne ter waarde van 1 miljard euro gevonden in haven Calabrië

De drugs werden gevonden in containers waar verder onder meer bananen, pinda’s en peper uit Zuid-Amerika in zaten. Een container met ongeveer 850 kilogram cocaïne was al op een vrachtwagen geladen toen de drugs werden ontdekt. De chauffeur is gearresteerd.

De onversneden coke zou in Italië nog worden versneden en gemengd met andere stoffen. Op die manier moest er uiteindelijk vier keer zoveel cocaïne uit gehaald worden.

De maffia-clan ’Ndrangheta opereert vanuit Calabrië. Het is een van de machtigste en gevaarlijkste maffia-organisaties ter wereld en een grote importeur van cocaïne.