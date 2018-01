Amsterdamse leraren vooraan voor woning

Deze voorkeurspositie wil de gemeente eventueel ook doortrekken naar mensen die werken in de zorg- en jeugdsector en bij de politie.

De toewijzing van de starterswoningen aan leraren gebeurt in overleg met de schoolbesturen, om zo ook de lange termijn van het plan te garanderen. De komende maanden wordt de uitvoering in overleg met de corporaties verder uitgewerkt. Het streven is dat een aanzienlijk deel van de woningen nog voor de start van het schooljaar 2018-2019 wordt toegewezen aan de startende leraren.