’Meest waardevolle kunstcollectie ooit’ met waarde 1 miljard euro geveild

De eer is aan veilinghuis Christie’s, dat de collectie in de verkoop mag doen. Het gaat in totaal om meer dan 150 ’meesterwerken’ met vijfhonderd jaar aan kunstgeschiedenis. De pakkende kop ,,Visionary: The Paul G. Allen Collection” moet kopers overtuigen om in totaal meer dan een miljard euro uit te geven. „De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen, in overeenstemming met de wensen van de heer Allen”, meldt het veilinghuis.

Bekijk ook: Robert Pollack schrijft familiedrama rond roofkunst

Kanker

Allen overleed in 2018 aan kanker. Samen met Bill Gates richtte hij in 1975 Microsoft op. De twee waren jeugdvrienden. Nadat hij het bedrijf in 1983 verliet, bleef hij wel aan als lid van het Microsoft-bestuur. Hij ontpopte zich als fanatiek filantroop en kunstverzamelaar. In totaal stortte hij zeker twee miljard euro aan goede doelen op het gebied van gezondheid, cultuur en milieu. Ook richtte hij musea op.

Zijn liefde voor de kunst stamde uit zijn kindertijd, en werd versterkt toen hij de Tate Gallery in Londen bezocht. „Je wil deze werken verzamelen, omdat je van de stukken houdt. En je weet dat de collectie langer meegaat dan jij”, aldus Allen in 2006. „Je bent slechts een tijdelijke bewaarder van hen.”