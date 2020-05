Heeft Trump gelijk met zijn verwijten aan de WHO?

Donald Trump is woedend op de WHO. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - De Amerikaanse president Donald Trump verwijt de WHO dat het te laat heeft ingegrepen en zelfs dat het heeft meegewerkt met China om de uitbraak onder het tapijt te moffelen. Volgens de WHO is dit onzin en heeft de organisatie tijdig gereageerd. Hij stapt uit de organisatie als de WHO niet binnen 30 dagen haar leven betert en houdt dan 450 miljoen dollar per jaar aan contributie in. Wat verwijt Trump nu precies?