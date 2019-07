Paus vraagt hulp voor migranten

De paus klaagde dat deze verschoppelingen worden uitgebuit, mishandeld en aan hun lot overgelaten in de woestijn of op zee. „Niemand is van de plicht ontslagen hen te helpen. Het gaat om mensen”, aldus Franciscus. Met die opmerking richtte hij zich indirect tot de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. Deze rechtse hardliner wil niet dat schepen met migranten aanmeren in Italiaanse havens.

Zo werd maandag bekend dat een hoorzitting in Italië met de kapitein van het schip Sea Watch is uitgesteld wegens een staking van advocaten. De vrouw wordt beschuldigd van mensensmokkel en verzet tegen de autoriteiten.

Carola Rackete (31) zou dinsdag in de rechtszaal verschijnen nadat ze vorige maand met tientallen uit zee opgepikte migranten aan boord door een blokkade naar de haven van Lampedusa was gevaren. Daar werd de Duitse kapitein gearresteerd.

