Volg live: Ex-topambtenaar fiscus legt schuld bij Sociale Zaken

Volgens Veld wees hij al zo’n tien jaar geleden erop dat de aanpak van de fiscus te hard was. Mensen die kleine fouten maakten, of bijvoorbeeld hun eigen bijdrage niet betaalden, raakten meteen de toeslag voor het hele jaar kwijt. Zo kon een fout van 100 euro al leiden tot een terugvordering van 10.000 euro.

Veld vertelt dat hij al in 2010 na een rechtszaak waarschuwde dat die aanpak veel te hardvochtig is. „Het zou beter zijn om in deze zaken niet de hele kinderopvangtoeslag terug te vorderen, om die sanctie minder zwaar te maken”, adviseerde hij destijds. Dat zegt Veld woensdagochtend in de Tweede Kamer waar hij wordt gehoord over zijn rol in de toeslagenaffaire.

Toenmalig staatssecretaris van Financiën Frans Weekers was het daar, zo vertelt Veld, ook mee eens. Veld zag naar eigen zeggen liever dat mensen bijvoorbeeld een niet-betaalde eigen bijdrage alsnog moesten betalen, met daarbovenop een boete. „Ik vond het ongemakkelijk om te gaan terugvorderen, omdat ik de strengheid van de regels zag”, zegt de ambtenaar.

Maar de aanpak werd niet aangepast, en volgens Veld kwam dat door de ’halsstarrigheid’ van het ministerie van Sociale Zaken. De ambtelijke top van dat ministerie, verantwoordelijk voor het beleid rond de kinderopvangtoeslag, wilde volgens Veld geen mildere aanpak. „Hier is goed over nagedacht, is bewust beleid en de wet moest uitgevoerd worden”, was de reactie die Veld te horen kreeg.

Hardvochtig

Woensdagmiddag komt vervolgens Gerard Blankestijn, directeur Toeslagen van 2011 tot en met 2018, langs. Hij wordt door gedupeerden gezien als een van de kwade breinen achter de harde aanpak van de Belastingdienst. In een schriftelijke verklaring die hij heeft aangeleverd bij de commissie, erkent hij al dat er ’veel fout is gegaan’ bij de afdeling Toeslagen.

Blankestijn wijst in zijn verklaring ook met de vinger naar het ministerie van Sociale Zaken, waar het beleid rond de kinderopvangtoeslag werd gemaakt. Daar werd volgens hem weinig gedaan met signalen vanuit zijn ministerie van Financiën dat de wetgeving rond terugvordering van toeslagen veel te hardvochtig was.

Na het verhoor van Blankestijn schuift diens opvolger Agaath Cleyndert aan voor het laatste verhoor van de dag.