Volg live: Oud-ambtenaren fiscus leggen schuld bij Sociale Zaken

Volgens Veld wees hij al zo’n tien jaar geleden erop dat de aanpak van de fiscus te hard was. Mensen die kleine fouten maakten, of bijvoorbeeld hun eigen bijdrage niet betaalden, raakten meteen de toeslag voor het hele jaar kwijt. Zo kon een fout van 100 euro al leiden tot een terugvordering van 10.000 euro.

Veld vertelt dat hij al in 2010 na een rechtszaak waarschuwde dat die aanpak veel te hardvochtig is. „Het zou beter zijn om in deze zaken niet de hele kinderopvangtoeslag terug te vorderen, om die sanctie minder zwaar te maken”, adviseerde hij destijds. Dat zegt Veld woensdagochtend in de Tweede Kamer waar hij wordt gehoord over zijn rol in de toeslagenaffaire.

Toenmalig staatssecretaris van Financiën Frans Weekers was het daar, zo vertelt Veld, ook mee eens. Veld zag naar eigen zeggen liever dat mensen bijvoorbeeld een niet-betaalde eigen bijdrage alsnog moesten betalen, met daarbovenop een boete. „Ik vond het ongemakkelijk om te gaan terugvorderen, omdat ik de strengheid van de regels zag”, zegt de ambtenaar.

Maar de aanpak werd niet aangepast, en volgens Veld kwam dat door de ’halsstarrigheid’ van het ministerie van Sociale Zaken. De ambtelijke top van dat ministerie, verantwoordelijk voor het beleid rond de kinderopvangtoeslag, wilde volgens Veld geen mildere aanpak. „Hier is goed over nagedacht, is bewust beleid en de wet moest uitgevoerd worden”, was de reactie die Veld te horen kreeg.

Een nieuwe poging, een paar jaar later, om de aanpak iets milder te laten verlopen, strandde volgens Veld ook bij Sociale Zaken.

Commissievoorzitter Chris van Dam bleef aan het eind met een wrang gevoel zitten over het wijzen naar Sociale Zaken, maar het uitblijven van een oplossing. „Ik heb het gevoel dat heel veel dokters ernaar hebben gekeken, maar de patiënt intussen is overleden.”

Geheugen

Tussen Veld en de commissieleden zat sowieso wat ruis en irritatie, gevoed door het feit dat het geheugen van Veld een stuk minder feilloos bleek toen hij werd gevraagd naar de harde fraude-aanpak die de Belastingdienst hanteerde. Zo droeg de commissie voor uit een intern verslag waarin fiscus-directeur Hans Blokpoel zou hebben gezegd dat hij alle toeslagen wilde ’dichtdraaien’, ook de goede.

Blokpoel ontkende tijdens zijn verhoor eerder deze week al zoiets gezegd te hebben. Veld was minder stellig, hij kon het zich niet herinneren: „Ik heb wel een goed geheugen, maar zo goed ook niet.” Veld wist nog wel uit zijn geheugen te vissen dat er was gesproken over ’het risico dat de goeden onder kwaden zouden lijden’ bij de aanpak.

Hardvochtig

De lijn van Veld werd gevolgd door Gerard Blankestijn, directeur Toeslagen van 2011 tot en met 2018, langs. Hij wordt door gedupeerden gezien als een van de kwade breinen achter de harde aanpak van de Belastingdienst. Hij zegt dat hij de harde terugvordering kort na zijn aantreden al ’aan de orde heeft gesteld’.

Blankestijn kaartte het aan bij zijn leidinggevende Veld. Maar daar kwam volgens hem uit dat dit nou eenmaal de lijn was die Sociale Zaken voorstond, gesteund door jurisprudentie. Daar iets aan doen zou volgens Blankestijn ’een heel traject’ worden.

Na het verhoor van Blankestijn schuift diens opvolger Agaath Cleyndert aan voor het laatste verhoor van de dag.