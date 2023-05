Premium Het beste van De Telegraaf

’Rusland is een schip dat achteruit vaart’ Russen vinden opnieuw toevlucht in Berlijn

Door Rob Savelberg

Zo’n 250 Russen demonstreren bij de Brandenburger Tor in Berlijn tegen de gedeeltelijke mobilisatie in Rusland. Honderdduizenden jonge Russen zijn inmiddels hun land ontvlucht om aan de mobilisatie te ontkomen. Ⓒ foto ANP/HH

BERLIJN - Honderd jaar nadat de romancier Vladimir Nabokov de bolsjewistische revolutie ontkwam vinden jonge Russen opnieuw toevlucht in de Duitse hoofdstad. Ze duiken onder, voor de dreigende mobilisatie in de bloedige oorlog tegen Oekraïne. „Gek dat we uitgerekend naar Berlijn komen, de oorsprong van de nazi-staat.”