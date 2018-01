Man laat blote billen zien aan collega’s en is baan kwijt

De man stond in de wapenfabriek stond in de wapenfabriek Thales LAS France in Ferté-Saint-Aubin (Loiret) bekend om zijn ’vieze grappen’ en seksueel suggestieve opmerkingen.

’Niet serieus bedoeld’

De Fransman zelf beweert dat zijn collega’s hem aan het pesten waren. „Hij handelde in een reactie daarop”, zegt een vertegenwoordiger van hem tegen de Franse vakbond CGT.

„Het was niet serieus bedoeld. Hij mag dan bekend staan om zijn ’vieze grapjes’, zo’n zware straf verdient hij niet. Het gaat om een complot van werknemers tegen hun collega.”

Klacht ingediend

De ontslagen man heeft bij de politie een klacht ingediend vanwege schending van het recht op afbeelding.