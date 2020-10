Zwart scenario dreigt voor aanpak fileknelpunten

Knooppunt Hoevelaken dreigt nog wel even een fileknelpunt te blijven. Ⓒ Foto ANP

Den Haag - De aanpak van meerdere fileknelpunten dreigt alsnog in gevaar te komen door juridische stikstofproblemen. Het kabinet deed bijna een jaar geleden de belofte om het tijdig op te lossen, maar dat is tot op heden niet gelukt. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) probeert nu via een alternatieve route vertraging te voorkomen.