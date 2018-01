Halfnaakte Poetin neemt ijsbad

De 65-jarige Russische president, die erom bekendstaat zijn stoere kant te tonen aan het publiek, hing na een werkbezoek in Sint-Petersburg weer eens de Alfa-man uit. Poetin besloot halfnaakt het ijskoude Seligermeer in te springen. In Rusland was het op dat moment zo’n zeven graden onder nul.

De beelden van de plons werden uitgezonden door de meeste Russische televisiestations. De president ging in een wak bijna helemaal kopje onder: volgens tv-commentatoren had de stunt alles te maken met de aanstaande presidentverkiezingen.

Ⓒ REUTERS

Met het rituele ijsbad ontdoen orthodoxe christenen zich in Rusland van hun zonden. Onverschrokken gelovigen springen enkel gekleed in badpak in ijskoude rivieren, vijvers of bassins.

Doop van Jezus

Met de ijsbaden herinneren de orthodoxe christenen de doop van Jezus als een deel van het Epifaniefeest. Volgens de Juliaanse kalender valt het feest op 19 januari, 13 dagen later dan het feest bij de christenen in het Westen.

Ⓒ AFP

In heel Rusland dompelden meer dan 1,5 miljoen mensen zich onder in het gewijde vocht. Het ritueel, dat de afgelopen jaren steeds populairder wordt, moet tegelijkertijd de gezondheid ten goede komen. Vooral jonge Russen zien het almaar vaker als een vorm van vrijetijdsbeoefening of een teken van moed. Het gebruik is overigens niet ongevaarlijk: in het verleden vielen ook al doden.

De gevaren zullen Poetin overigens een worst wezen. De president laat zich maar al te graag fotograferen als hij gevaarlijke stunts uithaalt. Het liefst doet hij dat met ontbloot bovenlijf.