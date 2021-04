Allerlaatste Jood in Afghanistan vlucht land uit

Binnenland

Syrische vluchteling Malek F. hoort strafeis voor neersteken voorbijgangers

Het OM eist twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de Syrische vluchteling Malek F. voor het neersteken van drie willekeurige mensen op straat in Den Haag. Dat is een poging tot moord met voorbedachten raad, zette het OM vrijdag uiteen in een twee uur durend requisitoir bij het gerechtshof...