Gewonden na vuurwerkexplosies in woningen Tiendeveen en Boxtel

De man is naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend.

Omgeving afgezet

Ook in Boxtel ging het mis. Daar raakte eveneens een man gewond toen vuurwerk ontplofte. Dat was in een huis aan de Brederodeweg, aldus een woordvoerder van de politie. Het is nog niet duidelijk of de man ernstige verwondingen heeft. De omgeving van het huis is uit voorzorg afgezet.