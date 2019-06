Amerikaanse burgemeester: dood homo’s

Burgemeester Mark Chambers van Carbon Hill, een plaatsje met 2000 inwoners in de staat Alabama, legde in zijn bericht de link tussen homoseksuelen, travestieten, babymoordenaars en socialisten.

„We leven in een maatschappij waarin homoseksuelen ons de les lezen over zeden, travestieten ons de les lezen over menselijke biologie, babymoordenaars ons de les lezen over mensenrechten en socialisten ons de les lezen over economie”, schreef de man in kapitalen.

De enige manier om daarmee af te rekenen, is ’killing them out’, ofwel ’ze uit te roeien’, schrijft hij in een reactie op het bericht. Beide uitspraken zijn inmiddels verwijderd. Volgens Chambers zijn zijn woorden uit de context geplaatst, al bood hij wel z’n excuses aan. Belangengroepen eisen dat hij opstapt.