Datalek: gebruikers Ticketmaster moeten nieuw wachtwoord aanmaken

Bij een andere dienst is een datalek geweest. Hackers hebben mailadressen en wachtwoorden in handen gekregen en proberen nu of ze daarmee ook op andere plekken kunnen inloggen. Veel mensen gebruiken namelijk dezelfde wachtwoorden op meerdere plekken.

Ticketmaster bevestigt dat de woensdag gestuurde mail echt is. Het platform zegt dat het onlangs „ongewone inlogpogingen bij een aantal accounts” heeft gezien. Het is niet duidelijk of de mail is verstuurd aan iedereen die ooit een account heeft aangemaakt bij Ticketmaster, of alleen aan gebruikers van wie het e-mailadres voorkomt in een datalek.

Het is ook niet bekend bij welke dienst dat datalek was, en of het de kwaadwillenden is gelukt om in te loggen bij Ticketmaster-gebruikers.