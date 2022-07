Agressieve wilde apen terroriseren Japanse stad: tientallen volwassenen en kinderen gewond

Het gaat om Japanse makaken. Deze komen al een lange tijd voor in veel delen van het land. Maar deze enorme hoeveelheid aanvallen is zeer ongebruikelijk, beweert een gemeenteambtenaar tegenover The Guardian.

De mensen die zijn aangevallen, hebben verschillende soorten verwondingen. Tientallen zijn gebeten in hun arm, been, nek of buik. Ook hebben ze schrammen opgelopen na een aanval. De apen zouden door ramen of deuren van woningen naar binnen geklommen zijn.

De politie probeerde de apen te vangen door onder andere vallen neer te zetten en extra patrouilles te doen, maar deze acties hebben niet geholpen. Agenten zijn daarom nu bewapend met verdovingsgeweren.