’Eigenaar busje zat in tranen aan de keukentafel’ Ongeloof in Ede na serie autobranden: ’Ik zag de lucht oranje kleuren’

Door Chris Ververs

Passanten kijken in Ede naar een zwartgeblakerd voertuig. De Gelderse plaats werd in de nacht van maandag op dinsdag getroffen door een reeks autobranden. Ⓒ Aldo Allessie

Ede - De geur van verbrand rubber overheerst in de Edese wijk Veldhuizen. In de nacht van maandag op dinsdag gingen er twintig auto’s op een zestal plaatsen in vlammen op. „Ik had deze auto net voor mijn vrouwtje gekocht.”