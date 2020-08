Lokken kindersekspoppen pedofilie uit?

Webshops verkopen sekspoppen, waarvan ook exemplaren zijn te bestellen van slechts een meter lang. De lengte van een kind van vier jaar oud. Ⓒ EPA

Den Haag - Een meerderheid in de Tweede Kamer eist een verbod op kindersekspoppen. De sekspoppen met het uiterlijk van een kind doen de haren bij Kamerleden overeind staan, maar regelgeving ontbreekt. „Deze uiterst verwerpelijke producten mogen niet worden gemaakt of verkocht”, klinkt het namens een meerderheid. Justitie onderzoekt wat mogelijk is, klinkt het uit het ministerie.