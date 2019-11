Amsterdam heeft handen vol aan crimi-asielzoeker

Burgemeester Femke Halsema denkt erover na om met het COA in Ter Apel het gesprek aan te gaan over de vele betrapte asielzoekers in de binnenstad. Ⓒ AMAURY MILLER

Amsterdam - Het aantal asielzoekers dat in de binnenstad op rooftocht is, vormt een groot probleem. Dat stelt burgemeester Femke Halsema, die met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) in gesprek gaat over de uitvoering van het vreemdelingentoezicht.