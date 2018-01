’Nieuwe bloedtest kan meest voorkomende soorten kanker detecteren’

De bloedtest kijkt naar het dna in het bloed en kankergerelateerde eiwitten. Zo worden zestien genen onderzocht die vaak muteren bij diverse soorten kanker. Ook wordt gekeken naar acht eiwitbiomarkers die flink aan verandering onderhevig zijn in verhouding tot de plaats van het lichaam waar de kanker zich bevindt.

De nieuwe test spoort in zo’n zeventig procent van de geteste patiënten de acht meest voorkomende soorten kanker op. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

’Dit kan testen op kanker drastisch veranderen’

„Het gebruik van een combinatie van geselecteerde biomarkeringen kan de manier waarop we testen op kanker drastisch veranderen”, zegt professor oncologie Nickolas Papadopoulos van Johns Hopkins-universiteit over het onderzoek tegen The Guardian.

Zo’n duizend patiënten zijn getest. Kanker in de eierstokken was het gemakkelijkst te detecteren, gevolgd door kanker in de lever, maagkanker, kanker in de pancreas, slokdarmkanker, darmkanker, longkanker en borstkanker

Niet alles kan worden opgespoord

Hoewel niet iedere vorm van kanker wordt opgespoord, zijn er wel veel soorten kanker die anders nooit zouden opgemerkt. Kanker in de eierstokken, lever, maag, pancreas en de slokdarm zijn momenteel niet te detecteren.

Een test om alle soorten kanker te detecteren lijkt echter nog ver weg. „Veel veelbelovende kankerbehandelingen kunnen slecht een beperkte groep kankerpatiënten helpen. Als we een grote stappen willen in het vroeger behandelen van kanker, dat moeten we realistisch zijn dat geen enkele test alle soorten kanker zal detecteren”, aldus Bert Vogelstein, ook professor oncologie van Johns Hopkins-universiteit.

’Minder dan 500 dollar’

Het team achter de test, genaamd CancerSEEK, voorspelt dat de bloedtest uiteindelijk minder dan 500 dollar, omgerekend bijna 408 euro, zal gaan kosten. De test is nog niet klaar voor gebruik door het grote publiek. Daar is nog meer onderzoek voor nodig.