Twitter en Facebook halen haatzaaiende content steeds sneller weg

Die internetbedrijven ondertekenden anderhalf jaar geleden een gedragscode met de Europese Commissie. Ze beloofden minstens de helft van de meldingen met racistische, extremistische of discriminerende inhoud binnen een etmaal te beoordelen. Dat gebeurt nu in ruim vier van de vijf gevallen. In mei vorig jaar was dat nog ongeveer de helft.

De bedrijven kregen in november en december totaal bijna 3000 meldingen, waarvan bijna de helft voor Facebook. Veelal waren etnische minderheden, moslims, en buitenlanders het mikpunt. Ruim 500 zaken werden doorgespeeld aan justitie.

Feedback slecht

De meting werd uitgevoerd door organisaties in de lidstaten. In Nederlandse waren dat het Meldpunt Internet Discriminatie en de antiracismestichting Magenta. De helft van de 28 gemelde berichten werd verwijderd.

De feedback aan gebruikers van wie berichten worden verwijderd is nog voor verbetering vatbaar, aldus EU-commissaris Vera Jourova (Justitie). Gemiddeld een op de drie krijgt helemaal geen melding.

Gevecht tegen terrorisme

Jourova noemt de gedragscode een ,,waardevol instrument.'' ,,Ik verwacht van IT-bedrijven dat ze dezelfde vastberadenheid tonen als ze werken aan andere belangrijke onderwerpen, zoals het gevecht tegen terrorisme en ongunstige gebruiksvoorwaarden voor hun gebruikers.''

Instagram and Google+ hebben aangegeven de code ook te ondertekenen.

’Pas op’

Bij het dwingen van internetbedrijven moet ook een kanttekening worden gezet, zeggen experts: door met torenhoge boetes te schermen, zoals Duitsland doet, zullen bedrijven geneigd zijn snel content te verwijderen. Het gevaar is dat sommige berichten volgen justitie wel door de beugel kunnen, maar uit voorzorg toch verdwijnen.