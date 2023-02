Premium Het beste van De Telegraaf

Motorbendes en aanslagen Grote zorgen over georganiseerde misdaad in Almere: ’Visvijver voor criminelen’

Door Gerda Frankenhuis

Almere, de snelst groeiende gemeente van Nederland, kampt met grootstedelijke veiligheidsvraagstukken. Ⓒ ANP/HH

Met een zelfgemaakt explosief met de kracht van een handgranaat is een 14-jarige jongen onderweg naar een woning aan de Binnenhof in de wijk Almere-Haven. De tiener is van plan om een aanslag te plegen op het huis waar een 13-jarige jongen woont. Reden: de twee maakten elkaar het leven zuur via de drillrap muziek.