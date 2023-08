Amsterdamse ouderenpartij valt uit elkaar

Nadat partijleider Wil van Soest vorig jaar, na acht jaar, haar zetel in de gemeenteraad verloor, is door de breuk de PvdO in geen enkel Amsterdams bestuursorgaan meer vertegenwoordigd. Van Soest was sinds de oprichting in 2013 hét gezicht van de partij. Het is in de wandelgangen al langer bekend dat het niet meer boterde tussen haar en de stadsdeelcommissieleden Overweg en Wouters.

Dennis Overweg. Ⓒ Richard Mouw

Wil van Soest ging eerder ’op eigen houtje’ de samenwerking met 50PLUS aan en stond ze op de lijst van Code Oranje. Dat ze dit jaar bij de verkiezingen voor Provinciale Staten als nummer 2 op de lijst van BVNL van Wybren van Haga stond, viel vooral bij Dennis Overweg slecht: „Ik heb naar buiten toe mijn mond gehouden, maar dit was wel een klap. Het deed me echt zeer. Wij staan voor de Amsterdamse ouderen en ik kan me totaal niet vinden in de keuzes die Van Haga voor ouderen maakt en zijn vreemde corona-uitspraken. Ik wil daar niets mee te maken hebben. Het is maar één voorbeeld van de eigengereide koers die de partij ging varen. En dat is op een dag wel een keertje klaar. Ik wens Wil trouwens persoonlijk alle goeds toe, maar op inhoud zijn we definitief uit elkaar gegroeid.”

"Eigen partij voor leden stadsdelen"

Wouters en Overweg blijven lid van de stadsdeelcommissies in respectievelijk West en Noord. Het duo heeft inmiddels een nieuwe partij opgericht: De Stem Van Amsterdam. Jacqueline Wouters zegt dat ze zich met veel energie wil blijven inzetten voor de stad.

Jacqueline Wouters. Ⓒ eigen foto

„Ik kreeg maar geen antwoorden op allerlei vragen en daar is het voor mij op geknapt.” Volgens Wouters is het de bedoeling dat de nieuwe partij De Stem Van Amsterdam mee gaat doen aan de volgende raadsverkiezingen.

Wil van Soest (86) bevestigt dat onenigheid de reden is van de breuk: „Maar ik heb er vrede mee. We zouden in september met elkaar om tafel gaan. Dat was kennelijk niet snel genoeg.” Volgens haar blijft de Partij van de Ouderen, ondanks het vertrek van de nog enige overgebleven gekozen volksvertegenwoordiger, bestaan: „We doen gewoon weer mee aan de komende raadsverkiezingen en als mijn gezondheid het toelaat sta ik ook weer op de lijst.”