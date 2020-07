OM Curaçao vervolgt oud-minister van Onderwijs

Tegen haar was vorig jaar aangifte gedaan door Elvis de Andrade, de politicus die zegt te strijden tegen corruptie. Hij liet dinsdag weten door het OM te zijn geïnformeerd over een dagvaarding tegen de oud-minister. De advocaat van de politica heeft dat bevestigd.

Alcalá-Wallé stond op het punt beëdigd te worden in het parlement voor de partij PAR waar een zetel is vrijgekomen door het overlijden van oud-voorzitter William Millerson. Ze verklaarde dinsdagavond (lokale tijd) echter de politiek te verlaten omdat ze teleurgesteld is in de beslissing van het OM en het gebrek aan steun van haar partij.

Shaheen Elhage

In plaats van Alcalá-Wallé neemt nu apotheker en voorzitter van de Curaçaose voetbalbond FFK Shaheen Elhage zitting in het parlement. Het is onrustig in de politiek op Curaçao. Rennox Calmes, de enige parlementariër van de kleinste coalitiepartij, PIN, zegde zaterdag zijn vertrouwen op in minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid. Ze stapt hierdoor aanstaande vrijdag op als minister.

Hierdoor zijn er momenteel maar tien volksvertegenwoordigers die de regering steunen. De oppositie heeft opgeroepen een regering van nationale eenheid te installeren tot de verkiezingen van 19 maart volgend jaar. Minister-president Eugene Rhuggenaath wil daar niets van weten. Zodra Elhage wordt beëdigd heeft de coalitie weer een meerderheid in het 21-koppige parlement en is er volgens Rhuggenaath weer stabiliteit.