Mannen krijgen trappen tegen hoofd tijdens Koningsdag in Raalte

Te zien is hoe een van de slachtoffers eerst tegen de benen wordt geschopt, valt en vervolgens terwijl hij op de grond ligt meerdere trappen tegen het hoofd krijgt van in ieder geval twee mannen. Ook wordt hij in zijn buik getrapt. Daarna richten de vechters zich op een ander slachtoffer. Hij wordt geslagen en geschopt en wanneer hij op de grond ligt, krijgt ook hij een trap tegen het hoofd en wordt nog een aantal keren geslagen.

Ⓒ Screenshot video Dumpert

In totaal zijn zo’n vijf mensen bij het incident betrokken. Wat de aanleiding is voor de vechtpartij is onduidelijk. Dat onderzoekt de politie op dit moment. Woensdagavond is één iemand aangehouden, maar omdat de slachtoffers niets over het incident los wilden laten en geen aangifte deden, kon de politie geen onderzoek starten, aldus een woordvoerder. „Dan kunnen wij weinig.” De verdachte is daarop vrijgelaten.

Nu heeft de politie in samenwerking met het Openbaar Ministerie besloten tot een zogenoemde ambtshalve vervolging, waardoor het incident wel kan worden onderzocht zonder aangifte. De reden daarvoor is onder meer de impact die het incident heeft.