Bloed in portiek na steekpartij Alkmaar: man (39) opgepakt

In het portiek bij een appartementencomplex lag een behoorlijke plas bloed. Het slachtoffer is voor behandeling aan zijn verwondingen vervoerd naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de looppaden in de flat schoon gespoten.

De politie kreeg rond 23:15 uur een melding binnen van een verdachte situatie. Agenten troffen in de woning de 39-jarige verdachte. Mogelijk ging er een ruzie aan het geweld vooraf. Het slachtoffer zou daarbij gestoken zijn en vervolgens gewond zijn vertrokken.

De agenten hielden de aanwezige man aan voor mogelijke betrokkenheid en startten een onderzoek in de woning. Ook werd gezocht naar het slachtoffer, die kort daarna werd gevonden op het Arkplein. Hij is onderzocht door het ambulancepersoneel en meegenomen naar het ziekenhuis. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex en zit nog vast voor verhoor, meldt de politie zondagmorgen.

Weet u meer? App naar onze whatsapp tiplijn: +31 613650952