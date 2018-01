Storm vernielt levenswerk Dirkjan (54)

Stekelenburg, die al jarenlang veel tijd en geld in zijn hobby steekt, traint de vogels voor wedstrijden. Hij werd al een aantal keer Nederlands Kampioen. „Het is mijn levenswerk. Al die vogels waarmee ik kampioen mee ben geworden, zijn nu weg. Ik ben er kapot van.”

Schepnet

Hij zag donderdag nog net de laatste twee exemplaren de lucht in vliegen. „Toen ik zag dat het dak eraf was gewaaid, ben ik naar buiten gerend. Ik zag er nog net twee wegvliegen”, aldus de aangeslagen Stekelenburg tegen de Gelderlander, die een emotionele oproep op Facebook heeft gezet in de hoop zijn geliefde gevederde vrienden terug te vinden. Tot nu toe vond hij één vogel terug. „Die heb ik samen met mijn dochter in een weiland met een schepnet gevangen.” Dat net ligt naast de deur, zodat hij het snel kan pakken als het weer raak is.”

Hoewel de materiële schade enorm is: alleen al de vogels zijn 3500 euro waard en ook zijn schuur ligt in puin, ligt volgens Stekelenburg de pijn van het gemis. Hij is bang dat hij zijn parkieten niet meer terug zal zien. „Ze overleven het niet in het wild. Daarom hoop ik dat er zoveel mogelijk worden teruggevonden.”

Steun

Aan sociale media zal het overigens niet liggen: de oproep die Stekelenburg op Facebook plaatste, is al duizenden keren gedeeld. Sommige mensen bieden aan een nieuw koppeltje vogels te kopen. Anderen geven de vogelaar een seintje als ze een van zijn vogels spotten. De inwoner van Geldermalsen is blij met de steun. „Al die reacties, dat is echt ongekend. Dat is heel erg mooi. Hopelijk vinden een aantal mensen hierdoor nog een paar vogels terug.”