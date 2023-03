Italiaanse politie slaat grote slag: wapenarsenaal ontdekt bij maffiabaas

De Italiaanse politie trof een groot wapenarsenaal aan, dat toebehoort aan de topdrugshandelaar Raffaele Imperiale. Waarschijnlijk heeft Imperiale de wapenvoorraad zelf ’weggetipt’ aan de politie.

Sinds Imperiale kroongetuige werd, heeft hij tientallen verklaringen afgelegd over zijn rol in de internationale georganiseerde misdaad. Bij de verhoren zijn ook Nederlandse rechercheurs betrokken, die deel uitmaken van het team dat jacht maakt op de Mocro-maffia.

Garage

De vondst werd gedaan onder de vloer van een garage in Giuliano in Campania, een gemeente ten noordwesten van Napels. De brandweer moest worden ingeschakeld om toegang tot het wapenarsenaal te kunnen krijgen.

Bekijk ook: Bibberen na biecht Raffaele Imperiale

Onder de aangetroffen wapens vond de politie 38 pistolen en vijftien vuurwapens met lange loop waaronder geweren en machinepistolen, maar ook dertig (op)laders, twee geluiddempers, 5067 kogels van verschillende grootte en een handgranaat. Onder de wapens met een lange loop waren drie kalasjnikovs, drie sluipschuttersgeweren uitgerust met een optisch viziersysteem en een sluipschuttersgeweer met een kolf en een jachtgeweer.

Ook vond de politie in de wapenruimte vijf kogelvrije vesten, vier signaalpalen en vier vesten met de logo’s van de politie. Er wordt nu door gespecialiseerd personeel onderzoek gedaan om te kijken of de in beslag genomen wapens zijn gebruikt voor bloedvergieten.

Spijtoptant

De 48-jarige Imperiale heeft lange tijd in Amsterdam gewoond. Daarna is hij naar Spanje gegaan en vervolgens naar Dubai, waar hij in augustus 2021 is gearresteerd en vervolgens is uitgeleverd aan Italië. Hij is later spijtoptant geworden. Dat houdt in dat hij samenwerkt met de Italiaanse justitie om strafvermindering te krijgen. De vondst van het wapenarsenaal zal met zijn verklaringen te maken hebben.

Bekijk ook: Spijtoptant en maffiabaas Raffaele Imperiale begon criminele carrière in Amsterdam

De Nederlandse justitie beschouwt Imperiale als zakenpartner van Taghi en diens compagnon Rico R., alias de Chileen. Nu Imperiale volop samenwerkt met justitie verwacht de Landelijke Recherche meer bewijzen te kunnen leveren tegen Taghi en Rico de Chileen in komende strafzaken.