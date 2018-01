Japanse treinen blaffen als honden om herten te verjagen

Voor als het buiten donker is, staan herten vaak op rails. Daardoor gebeuren veel ongelukken.

In 2016 waren er in Japan 2016 aanrijdingen met een hert. In een test met een ’blaffende’ trein bleek dat het aantal aanrijdingen met 45 procent was gedaald.

Combinatie hond en hert

Het geblaf is steeds twintig seconden lang te horen. Dat gaat vooraf met het geluid van een snuivend hert. Dat duurt dan drie seconden.

Ⓒ AFP

Die combinatie van geluiden werkt volgens de onderzoekers van het Railway Technical Research Institute (RTRI) het beste, meldt de BBC.

Likken aan de rails

De herten likken massaal aan de rails om zo ijzer in hun bloed te krijgen. Rijdende treinen laten sporen van ijzer achter op de rails.

Eerdere plannen om herten van de rails af te krijgen waren minder succesvol. Zo werden de uitwerpselen van leeuwen verspreid over de rails. Door regen werden deze echter bijna meteen weer weggespoeld.