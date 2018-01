Storm kost landbouw tientallen miljoenen

Brancheorganisatie LTO Glaskracht heeft nog geen idee hoe hoog het exacte schadebedrag bij de glastuinbouwbedrijven zal uitvallen, maar spreekt ook van honderden gevallen. Bij de zwaarst getroffen tuinders vielen honderden kapotte ruiten op de gewassen. Volgens de organisatie liggen de zwaargetroffen bedrijven over heel Nederland verspreid.

Daarnaast zijn er nog legio bedrijven waar de schade in verhouding een stuk minder is. De storm was voor LTO Glaskracht reden om glastuinbouwbedrijven op te roepen geen personeel in de kas aan het werk te zetten.